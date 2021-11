Audi gestohlen - Falschherum mit Transporter in Drive-In - Wahlbüro beschmiert

Das sind die Meldungen der Polizei für den Raum Gera.

Audi aus Carport gestohlen

Ein Mann wollte in Brahmenau eigentlich nur nach dem Wetter schauen, als er feststellte, dass sein Audi A4 nicht mehr unter dem Carport stand. Daher informierte der Besitzer die Geraer Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich in der Nacht zum Dienstag zwischen 23.30 Uhr und 6.30 Uhr unbekannte Fahrzeugdiebe Zutritt zum Grundstück des Mannes Am Zuckerberg in Brahmenau verschafften und den dort abgestellten weißen Audi A4 Avant mit Greizer Kennzeichen stahlen.

Die Kripo Gera ermittelt und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden.

Falschherum mit Transporter in Drive-In

Entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung fuhr ein 39-jährige Fahrer eines VW-Transporters am Montagabend gegen 21.20 Uhr den Drive-In eines Schnellrestaurants in der Keplerstraße in Gera. Vermutliche bemerkte er seinen Fahrfehler und setzte zurück. Dabei stieß er gegen ein Hinweisschild und beschädigte dies. Als er von einem Mitarbeiter auf den Schaden angesprochen wurde verließ er den Unfallort. Bei der Fahndung nach ihm konnte der Pkw gestellt und der Fahrer kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand und zudem keinen Führerschein besaß. Die Weiterfahrt war für ihn schließlich vorbei und er musste zur Blutentnahme. Eine Anzeige wartet ebenfalls noch auf ihn.

Kripo ermittelt zur Graffiti-Schmiererei

Unbekannte besprühten am frühen Montagmorgen in der Zeit von 2.58 Uhr bis 5.30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der Heinrichstraße in Gera mit weißer Farbe. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 8234-1465.

