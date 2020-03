Auf eigene Verantwortung

Puh. Das ist nochmal gut gegangen. 15 Corona-Verdachtsfälle in Gera haben sich diese Woche glücklicherweise als haltlos erwiesen. Dass das Virus um Gera einen Bogen macht, ist unwahrscheinlich. Und doch hat es jeder wörtlich in der Hand, ob er sich ansteckt. Vorerst ist bei uns Händeschütteln abgewählt. Häufiges Händewaschen ist dafür angesagt. In Seifenregalen habe ich noch keine Leerstellen entdeckt.

Die städtische Ü30-Party ist heute abgesagt. Vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Darf aus wenig verkauften Tickets geschlussfolgert werden, dass die Geraer vernünftig sind? Vielleicht. Genau genommen ist jetzt jeder Tag wie ein Tanz auf dem Vulkan. Auch in der Schlange an der Supermarktkasse oder in der Straßenbahn. Vorsicht und gegenseitige Rücksicht sind der beste Schutz vor Ansteckungsgefahr. Das ist auch erste Grundregel in der Straßenverkehrsordnung.

Weil eine 66-Jährige volles Risiko wählte, brachte sie heute vor einer Woche sich selbst und einen Kraftfahrer in der Nürnberger Straße in Gefahr. Die Dame stürzte an der Stelle, die ein Lusaner vor drei Wochen als Gefahrenherd beschrieb. Hier wie bei Corona wird deutlich: Die größte Verantwortung beim Eigenschutz trägt jeder selbst.

Dass Gera die Chance hat, junge Leute für sich zu begeistern, erkannten schon die Initiatoren der Kulturhauptstadtbewerbung. Dass diese Chance für eine gesunde Bevölkerungsentwicklung genutzt werden muss, untermauert die Sozialstatistik. Die 96.564 Geraer, die Ende 2019 in der Stadt lebten, waren im Schnitt 48,3 Jahre alt. Gera zu verjüngen, will der Oberbürgermeister regelmäßig junge Leute treffen und dabei lernen, was sie sich für ihre Heimatstadt wünschen. Hauptsache die Abläufe in Verwaltung und Stadtrat lassen sich dann so beschleunigen, dass die jungen Leute davon noch etwas haben. Das 2007 gestartete Schulbauprogramm ist da kein gutes Beispiel.

Schönes Wochenende!