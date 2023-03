Auf SRH Wald-Klinikum Gera könnten Arbeitskämpfe zukommen

Gera. Aktive Mittagspause geplant. Das sind die Forderungen der Gewerkschaft.

Nach der dritten Verhandlungsrunde zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und dem SRH Konzern ist keine Einigung in Sicht. Das teilen die Gewerkschafter mit.

„Das letzte Angebot der Arbeitgeber berücksichtigt weder die soziale Komponente, noch zeigt es die Wertschätzung für die langjährig Beschäftigten am Klinikum. Auch in der allgemeinen Lohnentwicklung ist noch viel Spielraum nach oben,“ erklärt Philipp Motzke, zuständiger Gewerkschaftssekretär für das SRH Wald-Klinikum in Gera.

Kundgebung am 3. März

Verdi fordert für seine Mitglieder 10,5 Prozent Entgeltsteigerung, mindestens 500 Euro und die Aufwertung der Entgeltstruktur für langjährig Beschäftigte. Die Heidelberger Konzernspitze sei mit dem Vorsatz in die Verhandlungen gegangen, die Forderungen der Beschäftigten ernst zu nehmen. Spürbar war das offensichtlich noch nicht im erwarteten Umfang. „Nun werden wir die Beschäftigten mit einer aktiven Mittagspause informieren und auf mögliche Arbeitskämpfe ab April einstimmen“, sagt Motzke.

Die Kundgebung im Rahmen der aktiven Mittagspause findet am Freitag, 3. März, in der Zeit von 11.30 bis 13 Uhr an der Ecke Dr.-Semmelweis-Weg/Dr.-Schomburg-Straße statt. Die Geschäftsführung hat laut Gewerkschaft das Abhalten der Aktion auf dem Betriebsgelände untersagt.