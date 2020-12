Auf welche Glücksmomente Menschen in und um Gera zurückblicken

Auf diese Glücksmomente sehen Menschen in und um Gera zurück

Alexander und Sindy Anders mit Arthur:Unser Kater starb am 13. Juni. Nach sechzehn Jahren. Tierlos, das war nichts. Der 42-Jährige und seine Frau Sindy wünschten sich wieder einen Vierbeiner. Freunde machten das Paar auf ein Pferdegestüt im Harz aufmerksam. Im Wurfder Rasse-Hündin fand sich der Welpe.„Er suchte sich uns aus. Immer wenn seine acht Geschwister beim Herumtoben waren, kam er zu uns und schmiegte sich an. Da war es um uns geschehen. Welch ein Glücksmoment. Wir tauften ihn Arthur wie Arthur der Engel“, so Sindy Anders. „Seit Anfang September lebt er in unserem Haus.“

Foto: Ilona Berger