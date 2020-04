Benedikt Hentschel, Gemeindereferent der Katholischen Pfarrei St. Elisabeth in Gera

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auferstehung ist sinnlich

Zurzeit gibt es viele verschlossene Türen – geschlossene Läden, abgesperrte Spielplätze und auch mehr oder weniger verschlossene Wohnungen. Dies alles sind wichtige Maßnahmen der Solidarität, aber sie geschehen natürlich auch aus Angst – aus Angst zu erkranken, Leben zu gefährden.

Am Sonntag hören wir eine Geschichte von Menschen, die auch hinter verschlossenen Türen waren – aus Angst um ihr eigenes Leben, aus Verunsicherung, wie es weiter gehen soll. Ich spreche von den Jüngern und Jüngerinnen, die sich nach dem Tod von Jesus, ihrem Freund und Meister nur noch hinter verschlossenen Türen trafen – aus Angst.

Doch den Männer und Frauen im heutigen Evangelium (Joh 20,19-31) widerfährt etwas Wunderbares. Jesus, den sie tot glaubten, tritt in ihre Mitte und spricht zu ihnen. Das ist Auferstehung. Es passieren drei wichtige Dinge: Er zeigt sich den Männern und Frauen. Er spricht mit ihnen – „Friede sei mit euch.“ Er lässt sich anfassen – berühren.

In meinem Alltag kann ich über diese drei Dinge Auferstehung verstehen und erfahren. Auferstehung ist etwas Sinnliches – das Sehen, sich Zeigen; das Hören, miteinander sprechen und das Anfassen, sich berühren.

Nach den strengen und so wichtigen Einschränkungen, die uns gerade alle fordern, wünsche ich Ihnen eine solche Erfahrung der Auferstehung. Vielleicht wird es die Erfahrung, einen lieben Menschen, eine Enkeltochter, das eigene Kind oder die Eltern wieder sehen zu dürfen. Mit ihnen Auge in Auge reden zu können, von den letzten Wochen zu erzählen und sie einfach in den Arm nehmen.

Das ist für mich schon Auferstehung. Ich hoffe, dass Sie, dass wir alle bald wieder diese Erfahrung machen können – für mich sind das dann Begegnungen mit Jesus, dem Auferstandenen. Oder vielleicht kann Ihnen der Auferstandene auch schon hinter den verschlossenen Türen begegnen.