Freitagmittag fuhr ein unaufmerksamer 19-Jähriger in Gera auf ein Fahrschulauto drauf. (Symbolbild)

Auffahrunfall in Gera: 19-Jähriger kracht in Fahrschulauto

Gera. Verletzt wurde eine Fahrlehrerin am Freitag in Gera. Bei einem Bremsmanöver kracht ein 19-Jähriger mit seinem Hyundai in das Fahrschulauto.

Ein 19-Jährige fuhr am Freitag in Gera auf der Ronneburger Straße einem Fahrschulauto hintendrauf. Nach Angaben der Polizei bremste die 17-jährige Fahrschülerin an einer roten Ampel.

Der nachfolgende 19-Jährige bemerkte das zu spät und krachte in das Fahrschulauto. Die 31-jährige Fahrschullehrerin wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein großer Sachschaden.

