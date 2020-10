Gera/Altenburg. Restkarten für Premieren in Gera, ausverkaufte Vorstellungen in Altenburg.

Aufführungen in Gera und Altenburg finden wie geplant statt

„Wir hatten gehofft, dass unsere Leistungen der letzten Wochen und Monate bezüglich der guten Hygienekonzepte honoriert werden“, sagt Toni Rack, Medienreferent am Theater Altenburg Gera. Die Entscheidung der Bundesregierung, alle Freizeit- und Unterhaltungsangebote – so auch Theater – ab 2. November zu schließen, sei für ihn am Mittwoch überraschend gekommen.

Eine endgültige Aussage über eine Schließung des Theaters könne aber erst nach der Thüringer Parlamentstagung am Sonntag getroffen werden. Am Wochenende finden die Aufführungen erst einmal wie geplant statt.

In Altenburg wird gemäß der aktuellen Allgemeinverfügung die Platzkapazität begrenzt. Maximal 100 Personen, inklusive Personal und Künstler sind erlaubt. Beide Veranstaltungen sind daher laut Pressemitteilung des Theaters bereits ausverkauft.

In Großen Haus des Geraer Theaters haben die beiden Kurzopern „Das Telefon oder Die Liebe zu dritt“ von Gian Carlo Menotti sowie „Die menschliche Stimme“ von Francis Poulenc als Doppelabend am Freitag, um 19.30 Uhr, Premiere. Nochmals sind sie am Samstag zur gleichen Zeit zu sehen.

„Der Kontrabaß“ von Patrick Süskind ist am Samstag, um 19.30 Uhr, in der Bühne am Park Gera zu sehen.

Für kleine Zuschauer ab 4 Jahren wird am Samstag und Sonntag um 16 Uhr im Puppentheater Gera „Des Kaisers neue Kleider“ gezeigt.

Das 280. Foyerkonzert findet am Sonntag, um 11 Uhr, im Geraer Konzertsaal statt.