Aufnahmen von der Weißen Elster im Raum Gera gesucht

Gera. Das Museum für Naturkunde Gera plant eine Ausstellung für den Abschnitt zwischen Greiz und Bad Köstritz.

Das Museum für Naturkunde Gera präsentiert vom 19. August 2022 bis zum 16. Juli 2023 die Sonderausstellung „Gezähmte Eilende – Die Weiße Elster und ihr Tal zwischen Greiz und Bad Köstritz“. Darüber informiert die Stadtverwaltung Gera in einer Mitteilung.

Auch Fotoaufnahmen der Weißen Elster aus der Region werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Museumsmitarbeiter seien deshalb seit Herbst 2020 immer wieder an der Elster unterwegs, um die Landschaftsansichten im Elstertal fotografisch zu allen Jahreszeiten festzuhalten.

Zusätzlich rufe das Museum Hobbyfotografinnen und -fotografen dazu auf, mitzumachen und sich so an der Ausstellung zu beteiligen. Gesucht werden aktuelle Fotoaufnahmen vom Naturraum Weiße Elster zwischen Greiz und Bad Köstritz.

„Die Fotos sollen keine Bauwerke in den Mittelpunkt stellen und keine Personen abbilden. Im Fokus soll die Weiße Elster stehen oder aber zumindest ein wichtiger Teil des Motivs sein. Auch Herbst- und Wintermotive sind willkommen. In Frage kommen nur digital vorliegende Aufnahmen. Die fünf besten Fotoaufnahmen werden in der geplanten Sonderausstellung im A1-Format gezeigt. Ausgewählt werden diese fünf besten Fotos vom Team des Museums für Naturkunde Gera“, erklärt der Museumspädagoge Frank Hrouda das Vorhaben.

Bildvorschläge können in komprimierter Dateigröße mit Angaben zum Fotografen und zum Motiv per E-Mail gesendet werden. Einsendeschluss für Fotos ist der 29. April 2022. Einsender, deren Fotos für die Ausstellung ausgewählt werden, erhalten samt ihrer Familien ein Jahr lang kostenlosen Eintritt in das Museum für Naturkunde.

