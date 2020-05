Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auftakt für schriftliche Abiturprüfungen in Gera

Am 18. Mai haben in Thüringen die schriftlichen Abiprüfungen begonnen. Den Anfang machen die naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Physik. Am Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium in Gera haben sich 17 Schüler den Aufgaben gestellt. Insgesamt nehmen hier 62 Schüler an den Abschlussprüfungen des Jahrgang 2020 teil. Aurora Passoth hat sich für Chemie entschieden. Bereits am Mittwoch, dem 20. Mai, steht für alle die Prüfung in Deutsch auf der Tagesordnung.