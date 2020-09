Gera. In Gera wird für den Klimaschutz wieder in die Pedale getreten.

Auftakt fürs Stadtradeln Gera am Sonnabend

Die zweite Auflage von Stadtradeln beginnt in Gera. Alle, die das Auto gegen das Rad tauschen wollen, sind aufgerufen, 21 Tage lang so viele Kilometer wie möglich für ein gutes Klima zu radeln. Die Auftaktveranstaltung findet am kommenden Sonnabend, 5. September, um 16 Uhr im Klimapavillon statt.

Bis Montagnachmittag hatten sich in Gera 196 Radelnde angemeldet. 2019 radelten insgesamt 363 Teilnehmer mehr als 75.000 Kilometer. Die Anmeldung für alle Radfahrer erfolgt im Internet und kann auch während der Aktion vom 5. bis 25. September jederzeit durchgeführt werden.

Für den 7. Oktober ist eine Abschlussveranstaltung im Kultur- und Kongresszentrum geplant, bei der unter anderem die Thüringer Weltumradler, vertreten durch Axel Brümmer, den Trip „Weltsichten – 30 Jahre danach“ präsentieren. Zudem werden das beste Team, der beste Einzelfahrer und das Team mit dem originellsten Namen dort prämiert.

www.stadtradeln.de/gera