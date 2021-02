Gera. Der ökumenische Gottesdienst am Aschermittwoch in der Kirche Sankt Elisabeth in Gera wird auch live im Internet gestreamt. Es ist der Auftakt für eine besondere Installation.

Auftakt in die Fastenzeit mit Kunstaktion in Geraer Kirche

Mit einem ökumenischen Gottesdienst zum Aschermittwoch wird am Mittwochabend, 18 Uhr, in der katholischen Kirche Sankt Elisabeth nicht nur der Beginn der Fastenzeit begangen. Er ist auch der Auftakt für eine besondere Kunstaktion vor und in der Geraer Kirche an der Nicolaistraße.