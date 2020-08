Aufzüge für Wohnungen in der Saalfelder Straße

Die Wohngenossenschaft Neuer Weg saniert in der Saalfelder Straße 21-25 in Lusan insgesamt 45 Wohnungen. Am Dienstag (18.08.2020) wurde am zweiten von drei Aufgängen der Schacht für den Außenfahrstuhl mit Hilfe eines Kranes angebaut.

Gegenwärtig werden an die Häuser der Wohngenossenschaft „Neuer Weg“ in der Saalfelder Straße Nr. 21, 23 und 25 in Gera-Lusan Aufzugstürme angebaut. Ein großer Kran hebt die einzelnen Elemente, gefertigt im Betonwerk Hofmann in Langenberg, übereinander an die Fassaden. Mitte September baut die Firma Schindler dann das Innenleben ein. „Ich denke, dass wir spätestens Anfang Dezember die Aufzüge in Betrieb nehmen können“, erklärt Technikerin Conny Bart vom „Neuen Weg“, die die Baubetreuung übernommen hat.