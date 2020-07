Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausflug in die Vergangenheit im Geraer Filmclub

„Der Dolmetscher”, ein Film von 2018, entstanden in der Slovakei, Tschechien und Österreich unter der Regie von Martin Šulík, wird am Donnerstag, um 20 Uhr, und am Freitag, um 21 Uhr, im Filmclub Comma in der Heinrichstraße 47 gezeigt.

Der in Bratislava lebende Dolmetscher Ali Ungár reist nach Wien, um vom mutmaßlichen Mörder seiner Eltern, die im Holocaust getötet worden sind, zu erfahren, wo sie verscharrt worden sind. Doch statt des ehemaligen SS-Offiziers Kurt Graubner findet er nur dessen Sohn Georg vor, der ihm erklärt, sein Vater sei bereits verstorben.

Durch ihre konträren Ansichten und Erfahrungen kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen den Senioren, aber auch zu komischen Momenten. Ihre Tour durch die heutige Slowakei wird für beide zu einem Ausflug in die eigene Vergangenheit. Sie müssen feststellen, dass die Konflikte, die sie ein Leben lang schweigend begleitet haben, hier ihren Anfang nahmen. Das Opferkind Ali und das Täterkind Georg finden endlich den Zuhörer, den sie ihr ganzes Leben gesucht haben.

Mit Jiří Menzel und Peter Simonischek in den Hauptrollen habe Regisseur Martin Šulík zwei herausragende Darsteller gewonnen, die den Film zu einem bemerkenswerten Gipfeltreffen europäischer Filmschaffender machen, heißt es in der Ankündigung.

Gäste müssen bis zu ihrem Platz im Kino eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.