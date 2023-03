Ausflugstipps für Gera: Von Frühblühern, Feiern und kunstvollen Eiern

Fünf Tipps für das kommende Wochenende, 18./19. März, in unserer Kurzübersicht.

Ü30-Party im KuK

Zur großen Ü30-Party in Geras größtem Veranstaltungshaus wird am Samstag, 18. März ab 21 Uhr ins Kultur- und Kongresszentrum eingeladen. Getanzt und gefeiert werden kann hier zu Musik der Achtziger und Neunziger, zu Dance und House-Music, zu Charthits, Schlagern und mehr. Für den guten Ton sorgen DJ ZR aus Zeulenroda und DJ Sniper aus Zwickau. Karten gibt es unter anderem im Pressehaus unserer Zeitung in der Geraer Johannisstraße 8 oder an der Abendkasse.

Seven wird twelve

Der Club Seven im Geraer Hauptbahnhof feiert zwölften Geburtstag und begeht das mit einer zweitägigen Sause. Am Freitag legt DJ Dominik Eulberg zusammen mit Dynanim, Mr. Watts Hows und Wy auf, am Freitag ist Depeche-Mode-Party mit DJ Schubi und Dark Side Night mit den DJs Da Isch und Disturbed. Beginn ist jeweils 22 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse.

„Hit“ in der Dualen Hochschule

Die Duale Hochschule Gera-Eisenach lädt für Samstag, 18. März, 10 bis 14 Uhr, zu ihrem Hochschulinformationstag (Hit) am Campus Gera, Weg der Freundschaft 4, ein. Knapp 60 Praxispartner sind vor Ort vertreten. Daneben gibt es Vorträge, Laborrundgänge und Bibliotheksführungen im Tinzer Schloss.

Kunstwerke aus Ei

Die Ostereier-Markttage finden erstmals in der Stadt- und Regionalbibliothek Gera am Puschkinplatz statt, am Freitag, 17. März, von 13 bis 17.30 Uhr, und am Samstag, 18. März, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Im Stadtmuseum wird zudem am Freitag, 18 Uhr, die Ostereierausstellung eröffnet, die dann bis 10. April zu den Öffnungszeiten zu sehen ist, dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr.

Das Erwachen der Frühblüher

Am Samstag, 18. März, gibt es um 10.30 Uhr sowie um 14 Uhr im Botanischen Garten Gera bei zwei etwa einstündigen Führungen die Möglichkeit, die Vielfalt der Frühblüher, ihre Formen und Überlebensstrategien kennenzulernen. Der Startpunkt für die Führung ist vor dem Turmhaus.