Ausgefallenes Konzert wird Sonntag in Gera nachgeholt

Am kommenden Sonntag, 27. September, um 15 Uhr, wird das am 2. August witterungsbedingt ausgefallene Konzert mit dem Band-Duo „Boom Boom Broom“ im Küchengarten nachgeholt. Darüber informiert die Stadtverwaltung Gera.

Heike Besen am Sousaphon und ihr Sohn Julius an der Gitarre setzen Hits der Swing Ära und Rockabilly Songs mit fröhlicher Leichtigkeit in Szene. Besucher können sich auf swingende Unterhaltung mit jazzigem Sound und erfrischendem Gesang freuen, heißt es.

Die Teilnehmerzahl sei aufgrund der erhöhten Infektionsschutzauflagen auf 250 Plätze begrenzt. Eintrittskarten können sowohl im Vorverkauf in der Gera-Information am Markt als auch an der Tageskasse erworben werden.

Bereits erworbene Eintrittskarten für den 2. August behalten ihre Gültigkeit. Bei Regen oder Sturm soll die Veranstaltung diesmal in das Foyer des Kultur- und Kongresszentrums (KuK) verlegt werden. Dann ist erst um 15.30 Uhr Veranstaltungsbeginn. Coronabedingt stehen im KuK nur 120 Plätze zur Verfügung. Dort werden die Gäste gebeten, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Der Eintritt kostet 5 Euro.