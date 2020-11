Auskunftsstelle für Stasi-Opfer im Geraer Zentrum

Volkmar Vogel, der Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern für Bau und Heimat schlägt vor, eine Auskunftsstelle zu den Stasi-Unterlagen in der Rudolf-Diener-Straße 4, einem Gebäude der Stadt Gera, zu schaffen. Darüber informiert sein Wahlkreisbüro in einer Pressemitteilung. Derzeit sind die Stasi-Akten in Gera in der Hermann-Drechsler-Straße gelagert.

Das Archiv-Zentrum werde in der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin eingerichtet. Dafür würden „Mitte Juni“ 2021 die Stasi-Akten der Verantwortung des Bundesarchivs übergeben. Weitere Standorte werden je nach Herkunft als Außenstellen des Bundesarchivs in Leipzig, Erfurt, Halle, Frankfurt/Oder und Rostock betrieben. Beratung, Information und Akteneinsicht werden im Freistaat aber auch in Gera und Suhl weiterhin möglich sein. In Zusammenarbeit mit dem Thüringer Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur sollen in beiden Städten „Zentren für Erinnerungsarbeit und Demokratiebildung“ entstehen.

Dafür biete sich die Rudolf-Diener-Straße 4, zwischen Einkaufszentrum Sorge und Bahnhof, an, findet Volkmar Vogel. Die Adresse ist inzwischen auch als Außenstelle der Bundeszentrale für politische Bildung im Gespräch. Bereits im September stellte der Verein Gedenkstätte Amthordurchgang seine Ideen für einen „Demokratiecampus“ an diesem Ort vor. Im Juni 2020 hatte die Geraer Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser (SPD) ein Treffen zwischen dem Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, und der Gedenkstätte veranlasst.