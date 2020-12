Ein Ballfangzaun wird hinter der Sporthalle am Campus Rutheneum installiert.

Gera. Ballfangzaun an der Sporthalle im Zentrum ist fast fertig.

Außenanlagen nehmen immer mehr Gestalt an

Mitarbeiter von Metallbau Seel aus dem sächsischen Löbau haben in den vergangenen Tagen einen imposanten Ballfangzaun an dem kleinen Sportplatz hinter der Turnhalle am Campus Rutheneum installiert. Insgesamt mussten 156 Segmente aus Streckmetall eingepasst und verschraubt werden. Die etwa sechs Meter hohe Umzäunung soll verhindern, dass Bälle Richtung Stadtgraben oder Reichsstraße fliegen können.