Ausstellung in Gera: Ehrlich und wahrhaftig, aber nicht naiv

„Ehrlich und wahrhaftig“ seien seine Bilder, mit eigener Handschrift und erkennbarer stilistischer Entwicklung und auch deshalb nicht zu verwechseln mit naiver Malerei, sagt Horst Sakulowski. Dem Weidaer Künstler und Ehrenbürger ist es ein Bedürfnis, die aktuelle Ausstellung seines Freundes und Mitstreiters im Künstlerstammtisch Osterburg, Ralph Ebersbach in Erinnerung zu rufen.

Etwa 30 Arbeiten stellt der 50-jährige freischaffende Künstler aus Scheiditz im Saale-Holzland-Kreis derzeit in der Kleintierpraxis Lohse/Feige am Geraer Flugplatz aus. Farbenfroh und klar zeigen seine Gemälde Dorfansichten auf der einen und, passend zum Ausstellungsort, Tiere auf der anderen Seite. Einige Porträts ergänzen die Schau, die auch vor dem Hintergrund seines runden Geburtstages im Dezember entstanden sei. Seit vielen Jahren gehört er dem Weidaer Künstlerstammtisch an. Und darüber seien auch viele Kontakte entstanden, unter anderem eben auch zu der kunstaffinen Tierarztpraxis.

Ralph Ebersbach (links) und Horst Sakulowski vor der Tierarztpraxis. Foto: Marcel Hilbert

„Vor etwa zehn Jahren hatte ich hier meine erste Ausstellung“, erzählt der gelernte Möbeltischler, der als Kind mit dem Schnitzen anfing, sich 1997 künstlerisch selbstständig machte und dessen Arbeitsfokus sich in der Zwischenzeit von der Holzbildhauerei klar in Richtung Malerei verschoben habe. „Gerade die Dorfansichten von Orten im Umland kommen sehr gut an“, sagt er. Früher noch mit der Staffelei direkt vor Ort im Einsatz, arbeite er heute viel mit Fotovorlagen.

Seine Gemälde, gerade die Dorfszenen, strahlten Ruhe und Frieden in einer sonst konfliktbehafteten Zeit aus, sagt Horst Sakulowski, der zur Eröffnung die Laudatio hielt. In einer Zeit, in der zudem „über 100.000 Euro für eine an die Wand geklebte Banane bezahlt werden“, sagt Sakulowski, seien Ralph Ebersbachs Arbeiten gerade durch ihre Ehrlichkeit ein angenehmer Ausgleich zu manchen Auswüchsen der Kunstszene, die dem Weidaer Künstler seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge sind und die ihn schon zu eigenen kulturkritischen Arbeiten über die „kranke Muse“ veranlassten.

Bis 21. Februar soll die Ausstellung von Ralph Ebersbach in der Kleintierpraxis an der Ronneburger Straße zu sehen sein. Für den Künstlerstammtisch Osterburg steht indes ein besonderes Jahr bevor. Der Zusammenschluss von 50 bis 60 Kunstschaffenden feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen, verrät Horst Sakulowski. Das werde sicherlich gebührend begangenen, verspricht er.