Ein Bild der Fotografin Ann-Christin Jansson, das eine DDR-Nostalgieparty in Berlin 1994 zeigt.

Gera. Die Schau zu 30 Jahren deutscher Einheit ist ab Donnerstag in Gera zu sehen.

Ausstellung „Umbruch Ost“ in Geraer Trinitatiskirche

Unter dem Titel „Umbruch Ost“ ist ab Donnerstag, 3. September, eine Ausstellung zu 30 Jahren deutscher Einheit in der Trinitatiskirche in der Geraer Heinrichstraße zu sehen. Zusammen mit der Kirchgemeinde präsentiert SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser die Schau, die von der Bundesstiftung Aufarbeitung und dem Ostbeauftragten der Bundesregierung herausgegeben wird.

Im Zentrum stehen die Umbruchserfahrungen der Ostdeutschen. Die Schau thematisiert auf zwanzig Tafeln mit Bildern und Texten die Erwartungen und das Vertrauen, das die Ostdeutschen mit der Wiedervereinigung verbunden hatten. „Sie ruft die innerdeutsche Solidarität und Hilfsbereitschaft in Erinnerung“, so Elisabeth Kaiser: „Ich bin begeistert, dass ich mit der Idee, die Ausstellung in der Kirche zu zeigen, auf offene Ohren gestoßen bin und das wir dies gemeinsam umsetzen.“

Die Schau präsentiert zeitgenössische Bilder namhafter Fotografen, Ausstellungskonzeption sowie -texte stammen von Stefan Wolle. Zeitzeugeninterviews, die über QR-Codes abgerufen werden können, und Infografiken ergänzen die Schau.

Ab Donnerstag und bis zum 9. November kann die Ausstellung dienstags bis freitags zwischen 14 und 17 Uhr besichtigt werden. Ein Besuch außerhalb dieser Zeiten ist nach Anmeldung im Wahlkreisbüro, Email: elisabeth.kaiser.wk@bundestag.de, möglich. Am Montag, 9. November, wird auf Einladung der Politikerin ein Lese-und Gesprächsabend mit den Autoren Freya Klier und Lothar Tautz stattfinden.