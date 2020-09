Der Maler Horst Sakulowski stellt in Großbocka aus.

Großbocka. Werke von Horst Sakulowski sind in der St.-Thomas-Kirche zu sehen.

Ausstellung wird in Großbocka eröffnet

Im Rahmen des Nimbus-Projekts „Kunst in Kirchen. Pilgern um Gera“ wird bereits am Samstag, 12. September, um 14 Uhr eine Ausstellung von Horst Sakulowski eröffnet. Der bekannte Maler und Grafiker aus Weida zeigt in der St.-Thomas-Kirche 21 seiner Handzeichnungen.

Im Altarraum sind sakrale Motive ausgestellt. Dominiert wird der schlichte Kirchenraum von einer Reproduktion des Passionsgemäldes, dessen Entstehung Sakulowski mit Studienblättern dokumentiert. Weiterhin sind Handzeichnungen mit ländlichen Motiven zu sehen, heißt es.