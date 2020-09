Ausstellungstour nach Apolda und Weimar

Für Montag, den 2. November, hat die Gera Information eine Fahrt nach Apolda und Weimar organisiert. Laut Pressemitteilung treffen sich Interessierte, die zuvor reserviert haben, um 8.30 Uhr in der Heinrichstraße, Bussteig R.

Zuerst geht es in die Marc-Chagall-Ausstellung im Kunsthaus Apolda. Dort erwarten die Gäste scheinbar träumerische Bildmotive schwebender und fliegender Figuren, Hybridwesen und Liebenden. Viele der surreal erscheinenden Szenerien Chagalls entstammen Sprichwörtern der jüdischen Sprache, eigener Kindheitserinnerungen und der Erfahrungen als vertriebener und heimatloser Jude im Exil.

Anschließend fährt die Reisegruppe weiter nach Weimar ins Neue Museum. Dort werden in der Dauerausstellung herausragende internationale Werke des Realismus, Impressionismus und des Jugendstils gezeigt. Sie spiegeln eine gleichsam glanzvolle wie widersprüchliche Epoche mit Bezügen zu unserer Gegenwart. Ausgehend von Friedrich Nietzsche als Vordenker und Kultfigur werden wichtige Positionen der frühen Moderne in Weimar vorgestellt. Die Rückankunft mit dem Bus ist gegen 18 Uhr geplant.

Wer an der Fahrt teilnehmen möchte, meldet sich telefonisch unter 0365/8 38 11 11 oder per E-Mail an tourismus@gera.de an. Die Gera Information bittet zudem um eine Vorabzahlung der 86 Euro für Busfahrt, Eintritte und Führungen durch die Ausstellungen.