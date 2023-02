Auto hängt über Mauer: Betrunkene verfehlt in Gera Parkplatzeinfahrt

Gera. Zu einem kuriosen Unfall ist es am Freitagabend auf einem Parkplatz in Gera gekommen. Ein Auto hing mit den Vorderrädern über einer Mauer.

Am Freitag war eine 45-Jährige gegen 18.35 Uhr mit ihrem Suzuki auf der Berliner Straße in Gera unterwegs, bog dann in die Tinzer Straße ein und versuchte anschließend, über eine gewundene Einfahrt zu einem Lebensmittelmarkt zu gelangen. Dabei verfehlte sie laut Landespolizeiinspektion Gera die Einfahrt und fuhr über eine Wiese sowie eine angrenzende Pflanzsteinmauer, oberhalb der Parkflächen. Sie geriet mit den Vorderrädern über die Mauer und hing dann mit der Fahrzeugfront darüber, so dass sie nicht mehr weiterfahren konnte.

Die Polizei rückte an und stellte bei der Frau einen Atemalkoholwert von 2,25 Promille fest. Daher wurde die 45-Jährige ins Klinikum gebracht, wo ihr Blut abgenommen wurde. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Das Auto der Frau wurde leicht beschädigt und von einem Abschleppdienst abtransportiert.

