Auto und Postfahrzeug in Unfall auf Geraer Stadtring Süd-Ost verwickelt – eine Person verletzt

Gera. Ein Unfall hat sich am Mittwochnachmittag auf dem Stadtring Süd-Ost in Gera ereignet. Die Strecke musste kurzzeitig gesperrt werden.

Bei einem Unfall ist am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Stadtring Süd-Ost in Gera am Abzweig Thränitz eine Person verletzt worden, als ein Pkw und ein Postfahrzeug kollidierten.

Der Pkw muss abgeschleppt werden. Foto: Christiane Kneisel

Die Tangente war in der betroffenen Richtungsfahrbahn kurzzeitig gesperrt. Derzeit laufen noch die Bergungsarbeiten. Das Postauto konnte seine Fahrt fortsetzen, der Pkw muss abgeschleppt werden.

