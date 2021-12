Autobahn-Baustelle auf A4 bei Gera: Nur ein Fahrstreifen und gesperrte Anschlussstelle

Gera. Kurzfristig hat die Autobahngesellschaft Einschränkungen auf der A4 bei Gera für Dienstag und Mittwoch angekündigt.

Die Autobahngesellschaft hat kurzfristig über zusätzliche Behinderungen auf der A4 in der Autobahnbaustelle zwischen Rüdersdorf und Gera-Leumnitz informiert. Zudem ist am Dienstag von 9 bis 14 Uhr die Anschlussstelle Gera-Langenberg in Richtung Dresden gesperrt.

Wegen der Sanierungsarbeiten wird der Verkehr in der Baustelle nur einstreifig geführt. Laut Autobahngesellschaft wird das am Dienstag und Mittwoch den Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Dresden zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Gera betreffen. Grund für die Einschränkung seien kurzfristig notwendig gewordene Sanierungsarbeiten.

Sperrung der Anschlussstelle Gera-Langenberg in Fahrtrichtung Dresden

Zusätzlich ist die Anschlussstelle Gera-Langenberg in Richtung Dresden am Dienstag von 9 bis 14 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt für den ausfahrenden Verkehr über das Geraer Kreuz und für den Verkehr auf die Autobahn über die Tinzer Straße, Thüringer Straße zur Ostumfahrung Gera (B2).

Im November hatten die Arbeiten an der Großbaustelle begonnen, bei denen auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen Rüdersdorf und Gera-Leumnitz auf zirka acht Kilometern Länge die Fahrbahn saniert sowie Entwässerungsanlagen und die Schutzeinrichtungen erneuert werden. Kleinere Instandsetzungen an Brücken begleiten die Maßnahme, die nach aktueller Planung Ende 2023 beendet sein wird. Die Kosten sind mit 37,5 Millionen Euro veranschlagt.

Arbeiten laufen bis Ende 2023

Im ersten Schritt wird die Richtungsfahrbahn Erfurt saniert. Der komplette Verkehr beider Richtungen wird derzeit über die Richtungsfahrbahn Dresden abgewickelt, die aber bereits erhebliche Schäden zeigt. Die Anschlussstelle Gera-Langenberg wird Mitte 2022 erneuert. Anschließend folgt im zweiten Bauabschnitt die Richtungsfahrbahn Dresden, in welchem Ende 2022 die Anschlussstelle Gera-Langenberg erneuert wird. Von Mitte bis Ende 2023 laufen schließlich die Sanierungen am Kreuz Gera.

