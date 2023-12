Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten auf A4 bei Gera

Gera. Bei einem schweren Unfall auf der A4 bei Gera sind mehrere Personen verletzt worden. Die Autobahn wurde voll gesperrt.

Bei einem Unfall auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a. M. sind am Dienstag vier Personen verletzt worden. Laut Polizei ist zwischen den Anschlussstellen Schmölln und Ronneburg ein Lkw ungebremst auf einen Schilderwagen aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des Sattelzuges selbst, sowie der Fahrer des Schilderwagens und zwei weitere Personen im Baustellenbereich verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gerbracht.

Die Richtungsfahrbahn musste für knapp 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Weiterhin komme es zu Verkehrsbehinderungen für die Dauer der Bergungsmaßnahmen. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf ungefähr 70.000 Euro geschätzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

