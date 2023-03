Autodiebe in Gera: Unbekannte stehlen zwei Autos

Gera. In einem Autohaus in Gera haben am Wochenende Diebe zwei Fahrzeuge gestohlen. Wenig später ist eines der Fahrzeuge wieder aufgetaucht.

Unbekannte Fahrzeugdiebe hatten sich von Freitag bis Samstag auf dem Gelände eines Autohauses in der Leibnizstraße in Gera aufgehalten. Die Täter hatten zwei Fahrzeuge gestohlen und sind damit geflüchtet. Am darauffolgenden Sonntag wurde gegen Abend eines der Fahrzeuge in der Nähe des Autohauses wiedergefunden. Laut Polizei war das Fahrzeug stark beschädigt. Vom dem anderen Auto, einem roten Renault Megane, fehlt weiterhin jede Spur. Die Kriminalpolizei Gera sucht nach Zeugen.

