Ein Autobesitzer meldete am Donnerstag den Diebstahl seines Pkws in Gera (Symbolbild).

Autodiebstahl am helllichten Tag in Gera

Gera. Ein Fahrzeugbesitzer meldete am Donnerstag in Gera seinen gestohlenen Mazda CX5. Er hatte das Auto nur eine Stunde in der Stadt geparkt.

Ein 52-jähriger Autobesitzer hat am Donnerstag der Polizei in Gera den Diebstahl seines Mazda CX5 gemeldet. Laut Polizei stellte der Mann sein Fahrzeug gegen 14.30 Uhr in der Beethovenstraße ab. Etwa eine Stunde später habe er bemerkt, dass der Pkw nicht mehr an Ort und Stelle stand.

Die Kriminalpolizei in Gera habe die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder dem Verbleib des roten Mazda CX5 mit Geraer Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon: 0365 / 8234 1465 zu melden.

