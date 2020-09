Autofahrer bremst Straßenbahn in Gera aus - 77-Jährige erleidet Schock

In Gera hat ein Autofahrer am Montag eine Straßenbahn zu einer Vollbremsung gezwungen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, sei ein derzeit noch unbekannter Peugeot-Fahrer kurz vor der parallel fahrenden Straßenbahn von der Berliner Straße in die Helene-Fleischer-Straße eingebogen und nahm so der Straßenbahn die Vorfahrt.

Aufgrund der Gefahrenbremsung habe eine 77-jährige Passagierin der Bahn einen Schock erlitten und musste vor Ort medizinisch betreut werden. Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden eingeleitet. Die Geraer Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang geben können. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer: 0365-8290 bei der Polizei Gera zu melden.