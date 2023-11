Polizeimeldungen Autofahrerin in Schlangenlinien unterwegs - Betrüger am Telefon

Gera. Eine betrunkene Autofahrerin ist mehrmals in den Gegenverkehr geraten. Diese und andere Vorkommnisse meldet die Polizei aus Gera.

Unbekannte haben am Wochenende in Gera Schaden an insgesamt sieben Fahrzeugen verursacht. Offenbar in der Zeit vom 25. bis 26. November zerkratzten der oder die Täter nach Angaben der Polizei jeweils die rechte Seite der in der Arminiusstraße abgestellten Fahrzeuge.

Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Fall (Bezugsnummer 0309009/2023) und nimmt Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung unter der Tel. 0365 / 829 -0 entgegen.

Autofahrerin in Schlangenlinien unterwegs

Ein aufmerksamer Zeuge informierte Mittwochmittag die Polizei über eine in Schlangenlinien fahrende Ford-Fahrerin, die auf der Straße zwischen Gera und Schöna unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, mussten offenbar immer wieder Autofahrer im Gegenverkehr wegen der Fahrerin abbremsen.

Dem Zeugen sei es gelungen, die Fahrerin anzuhalten. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 56-Jährigen einen Wert von knapp zwei Promille.

Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen beziehungsweise Autofahrer gesucht, die dem roten Ford im Zeitraum von 11.50 bis 12.05 Uhr auf der Landstraße gegebenenfalls ausweichen mussten.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der Geraer Polizei zu melden. (Bezugsnummer 0312321/2023)

Telefonbetrüger versuchen ihr Glück

Mehrerer Geraer Bürger meldeten sich am Mittwoch bei der Polizei, denn sie wurden per Telefon von Betrügern kontaktiert. Wie die Polizei mitteilt, behaupteten die Täter, dass angeblich in der Nachbarschaft der Angerufenen eingebrochen worden sei. Zudem lägen nun Hinweise vor, dass die Angerufenen ebenfalls Opfer eines Einbruches werden könnten.

Ziel der Betrüger war es offenbar, so an persönliche Daten und vor allem Wertsachen der Geschädigten zu gelangen. In keinem der bekannten Fälle kam es zu einem Vermögensschaden, da die Angerufenen richtigerweise den Betrug erkannten und das Telefonat beendeten.

Aus gegebenen Anlass möchte die Polizei noch einmal sensibilisieren:

Seien Sie bei Fragen zu ihren Vermögensangelegenheiten skeptisch.

Gehen Sie auf keine Forderungen der Anrufer ein.

Übergeben Sie auf keinen Fall Ihre Wertsachen an unbekannte Personen

Die Polizei holt niemals ihre Wertsachen ab, um sie ggf. zu verwahren

Beenden Sie das Telefonat und informieren Sie Ihre örtliche Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.