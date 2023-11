Automat gesprengt und Kellereinbruch: Die Polizeimeldungen aus Gera

Gera. In Gera haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt und Räder aus einem Kellerabteil gestohlen. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Gera:

Unbekannte stahlen zwischen Samstag (4. November) und Mittwoch aus den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Erich-Mühsam-Straße ein Mountainbike der Marke Cube sowie diverses Fahrradzubehör. Durch das Aufbrechen entstand Sachschaden, wie die Polizei in einer Meldung schreibt. Nun wird ermittelt und um Zeugenhinweise gebeten.

Zigarettenautomat gesprengt

In der Zeitzer Straße, Ecke Breite Straße in Gera haben am frühen Mittwochmorgen (gegen 4 Uhr) Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Täter erlangten so Zugriff auf Bargeld und Zigaretten und konnten trotz eingeleiteter Fahndung unerkannt fliehen, heißt es in einer Meldung der Polizei. Auch hier suchen die Beamten Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können.

Einbruch gescheitert

Zwischen Dienstag und Mittwoch hätten Unbekannte versucht, in eine Tierarztpraxis in der Prof.-Simmel-Straße einzubrechen. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, blieb es aber beim Sachschaden an der Eingangstür. Auch hier bitten die Beamten um Zeugenhinweise.

