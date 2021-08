Automatensprenger ermittelt – Kind in Gera verletzt – Einsatz in Straße des Bergmanns

Gera. Nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Gera haben die Ermittler die beiden Täter ermittelt. Zudem wurde ein Mädchen angefahren und verletzt. Das sind die Meldungen der Polizei.

Nach der Sprengung eines im Bahnhofsgebäude des Südbahnhofes am Sachsenplatz aufgestellten Fahrkartenautomaten hat die Kriminalpolizei die beiden Täter ermittelt. Die Männer im Alter von 23 und 40 Jahren hatten den Automaten in Gera am 7. Januar 2021 aufgesprengt und versucht, an die darin befindliche Geldkassette zu gelangen. Dies misslang jedoch. Beide flüchteten daraufhin unerkannt und hinterließen hohen Sachschaden. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Täter jetzt im Zusammenwirken mit sächsischen Kollegen identifiziert werden. Sie müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Zwölfjähriges Mädchen bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall ist am Dienstagnachmittag ein Kind in Gera verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die Zwölfjährige gegen 16 Uhr die mehrspurige Theaterstraße an einem haltenden Bus überqueren und stieß dabei mit einem auf der zweiten Spur fahrenden Renault eines 74-Jährigen zusammen. Das Mädchen wurde in Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einsatz in Straße des Bergmanns

Ein 56-Jähriger hat am Mittwochmorgen für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz gesorgt, als er versuchte sich in der Straße des Bergmanns unter einem Busch mit offenem Feuer etwas zu Essen zuzubereiten. Dadurch hatte der Mann das Buschwerk in Brand gesetzt. Laut Polizei bemerkten zwei zufällig vor Ort anwesende Feuerwehrleute den Vorfall und löschten das Feuer. Der 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden.

