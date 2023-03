Bad Köstritz: Fairer Handel soll zertifiziert werden

Bad Köstritz. Über fair gehandelten Kaffee, Kakao oder Bananen wird durch eine Steuerungsgruppe die Bevölkerung informiert.

Die Steuerungsgruppe „Fair-Trade-Town“ (Stadt des fairen Handels) engagiert sich in Bad Köstritz seit knapp zwei Jahren aktiv für die anspruchsvolle Thematik. Unter Einbeziehung von Handel, Gastronomie, Schulen, Kindertagesstätte, Vereinen, Kirche, Unternehmen, Eine-Welt-Haus und Verwaltung wurden in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Initiativen gestartet, um die Kriterien für die „Fair-Trade-Town“ zu erfüllen. Jetzt wird der Antrag zur Zertifizierung auf den Weg gebracht.

Von den Akteuren wurde eine Reihe von Bildungsmaßnahmen zu fairen Arbeitsbedingungen in den Ländern des globalen Südens durchgeführt. Fair gehandelter Kaffee, Kakao oder Bananen sind dabei die beliebtesten Artikel, um Verständnis und einen Einstieg bei den Gesprächen mit der Bevölkerung zu bekommen. Fair gehandelten Kaffee gibt es mittlerweile vielerorts in Bad Köstritz, wie in Gaststätten, in der Kirche, in der Schwarzbierbrauerei und im Bürgermeisterbüro der Stadtverwaltung. Im Einzelhandel sind neben den Märkten Edeka und Netto fair gehandelte Waren im Hofladen im Ortsteil Pohlitz bei Ulrike Pandorf erhältlich. Sie ist auch Sprecherin der Steuerungsgruppe und betont die Wichtigkeit von FairTrade in Verbindung mit der Vermarktung regionaler Produkte.

Bürgermeister Oliver Voigt (Freie Wählergemeinschaft) freut sich, dass die Initiative der Steuerungsgruppe breite Unterstützung findet. „Wir möchten mit dieser Kampagne die Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit in der Stadt unterstreichen“, sagt er. „Ich würde mich sehr freuen, wenn der Antrag auf die Zertifizierung durch Fair-Trade Deutschland positiv bewertet wird“, ergänzt Voigt.

Mehrere Initiativen laufen

Koordinator Andreas Hartmann informiert, dass Bad Köstritz neben deutlich größeren Städten die 14. Fair-Trade-Town in Thüringen wird. „Auch in 2023 gibt es auf dem Weg dorthin eine bunte Palette an Initiativen und Veranstaltungen. Die Kindertagesstätte strebt mit Unterstützung des Eine-Welt-Hauses Jena sehr engagiert den Titel ,Faire Kita’ an. In der Regelschule wird Fair-Trade Bestandteil des Unterrichts in allen Klassenstufen sein. In öffentlichen Veranstaltungen wird die Thematik weiter publiziert. Auch in der mexikanischen Partnerstadt laufen Bestrebungen zur Fair-Trade-Town“, berichtet Hartmann.

Kontakt: Stadtverwaltung Bad Köstritz, Telefon 036605/88 10, E-Mail info@stadt-bad-koestritz.de.