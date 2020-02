Künftig werden die Feuerwehr von Bad Köstritz und der städtische Bauhof in einem gemeinsamen Domizil in der Bahnhofstraße untergebracht. Die Bauarbeiten haben am Montag begonnen.

Bad Köstritz: Feuerwehr und Bauhof bekommen neues Zuhause

In Bad Köstritzt haben am 3. Februar die Bauarbeiten am neuen Feuerwehrhaus und Bauhofstandort in der Bahnhofstraße begonnen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die Vergaben der Bauleistungen für den Umbau der ehemaligen Plus-Kaufhalle in eine Behausung für sowohl Feuerwehr als auch Bauhof beschloss der Bad Köstritzer Stadtrat in seiner Sitzung vergangene Woche. Den Abbruch übernehme demnach die Firma Sägen-Bohren-Schneiden aus Pößneck. Hierfür wurde eine Auftragssumme von Rund 105.000 Euro bewilligt. Den Rohbau übernehme die Firma MTT Hoch- und Tiefbau GmbH aus Münchenbernsdorf. Die Auftragssumme beläuft sich auf rund 300.000 Euro. Die finanziellen Mittel sind im Haushalt 2020 eingestellt. Den muss der Stadtrat in der kommenden Sitzung noch beschließen.