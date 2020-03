Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Köstritz: Für Sport, Feuerwehr und die Stadt im Einsatz

Das kulturelle, sportliche und soziale Leben in Bad Köstritz wird größtenteils durch das Engagement Ehrenamtlicher getragen. So ist es in der Stadt an der Weißen Elster Brauch, einmal im Jahr Bürger auszuzeichnen, die sich für ihre Mitmenschen und das Gemeinwohl engagieren.

Bürgermeister Dietrich Heiland (CDU) bedankte sich in seiner Rede für den uneigennützigen Einsatz der Ehrenamtlichen. 70 geladenen Gästen erlebten im Festsaal des Bad Köstritzer Palais beeindruckende Momente. Ein sichtbares Zeichen der Anerkennung sind die Ehrennadeln und Ehrenurkunden, die seit 15 Jahren in würdigen Rahmen überreicht werden.

Bei vielen Entscheidungenmitgewirkt

Diese besondere Würdigung erhielten in diesem Jahr drei Bürger. Stadtratsmitglied Steffen Mehlhorn bekam die Ehrennadel „Silbernen Dahlie“ für seine 15-jährige Mitarbeit im Stadtrat. Er hat während dieser Zeit an vielen Entscheidungen mitgewirkt, die die Lebensqualität der Menschen verbessert. Steffen Mehlhorn ist zugleich Vorstandsmitglied des Feuerwehrvereins Bad Köstritz. „Wir zeichnen jetzt einen Bürger aus unserer Mitte aus, der für seine Mitmenschen, im wahrsten Sinne des Wortes, durchs Feuer geht. Ein Mensch, der seit vielen Jahren Tag und Nacht, wochen- wie feiertags zur Stelle ist, wenn es irgendwo brennt oder wenn Hilfe gebraucht wird“, so Bürgermeister Heiland bei der Übergabe der Ehrenurkunde der Stadt Bad Köstritz.

Die zweite Ehrenurkunde konnte Gerd Börner entgegennehmen. Seit 1980 ist er eng mit dem Sport in Bad Köstritz verbunden. Zunächst spielte er Fußball bei der BSG Chemie Bad Köstritz und später auch Volleyball. Seit der Wende engagierte sich Gerd Börner im Sportverein Elstertal Bad Köstritz. Gemeinsam mit seiner Frau und anderen Mitgliedern gründete er im Jahre 2004 den TSV Elstertal Bad Köstritz und ist seitdem Vorsitzender in dem heute 250 Mitglieder starken Verein. Gerd Börner beteiligt sich an allen gesellschaftlichen Ereignissen und führt erfolgreich Gespräche mit Sponsoren. Ihm ist auch die Finanzierung des neuen Sportgebäudes auf dem Drehling zu verdanken.

Seit 68 Jahren fürden Fußball unterwegs

Überrascht von seiner Auszeichnung mit der Ehrenurkunde der Stadt zeigte sich Fußball-Urgestein Helmut Moch. Er gehört seit 1952 dem Köstritzer Fußballverein an. Er durchlief alle Mannschaften des Nachwuchses und hat sich dann in der 2. Männermannschaft etabliert. Neben den aktiven Fußballspielen hat er sich in der Stadt als Nachwuchstrainer und Betreuer einen Namen gemacht. Mit viel Herzblut organisierte er Spiele und gemeinsame Aktivitäten und sorgte für ein familiäres Klima im Verein. Nach seiner aktiven Zeit blieb Helmut Moch dem Fußball treu und wurde die gute Seele des Vereins.

Bürgermeister Heiland würdigt Helmut Moch mit den Worten „Seit nunmehr 68 Jahren engagiert sich Helmut Moch im Köstritzer Fußballverein. Durch diese herausragenden Leistungen genießt der Fußballverein, auch weit über Bad Köstritz hinaus, höchstes Ansehen.“

Abschließend dankte Heiland allen Ehrenamtlichen für ihre Ausdauer, Kreativität, Umsicht und Verlässlichkeit und Einfühlungsvermögen, für all die Talente und Fähigkeiten, die sie in ihren freiwilligen Aufgaben einbringen.