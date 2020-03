Bürgermeister, Stadtrat und Verwaltung von Bad Köstritz setzen alles an den zügigen Ausbau des schnellen Internets in der Stadt und ihren Ortsteilen, der zuletzt ins Stocken geraten ist.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Köstritz hat einige große Baustellen

Schnelles Internet ist in aller Munde. Der Bund forciert es, Menschen und Wirtschaft wollen es, nicht alle Kommunen können es. Die Stadt Bad Köstritz war bis vor Kurzem eine derjenigen, die den flächendeckenden Breitbandausbau vorangetrieben hat. Für sich, ihre Ortsteile Caaschwitz und Hartmannsdorf sowie für die Einheitsgemeinde Kraftsdorf mit all ihren Ortsteilen hatte sie eine EU-weite Ausschreibung aufgesetzt und war guter Dinge. Jetzt stockt die Sache, da die Bieterfirma zurückgezogen hatte. „Zwischen Ausschreibung und Zuschlagserteilung hat die Telekom die Filetstücke mit eigenem Netz ausgebaut, so dass der Bieterfirma nur die restlichen versprenkelten Gebiete blieben“, bedauert Köstritz’ Bürgermeister Dietrich Heiland (CDU). Eine zweite Submission sei mittlerweile zwar erfolgt, nachdem die verbliebenen weißen Flecken neu aufgelistet und ausgeschrieben wurden. Doch das vorliegende Angebot sei achtmal teurer als im HH-Ansatz vorgesehen. „So kann es nicht bleiben. Wir brauchen Anschlüsse bis in die letzte Ecke von Gleina. So ist schließlich auch das Bundesprogramm aufgelegt“, schaut Heiland mit Sorge auf die momentane Situation, in der bisher nur einzelne zentrale Bereiche ans schnelle Netz angeschlossen sind.

Weihnachten 2020 als Zielvorgabe für den neuen Kombibau Schaut der Rathauschef aufs Jahr 2020, hat er zum Glück nicht nur solche Vorhaben zu meistern, die als Problem betrachtet werden müssen. Mit Wohlwollen schaut er auf die Entwicklung der großen Umbaumaßnahme in der Bahnhofstraße, wo ein Gebäude zum kombinierten Standort für Feuerwehr und städtischen Bauhof entstehen wird. „Ziel ist, die Weihnachtsfeier mit den Kameraden und Mitarbeitern schon im neuen Domizil feiern zu können“, hofft er. Derzeit läuft der Innenabriss im Objekt, für Mitte März ist das Setzen neuer Wände, dann die Installation der Haustechnik terminiert. Das als kombiniertes Domizil für Feuerwehr und Bauhof geplante Objekt an der Bahnhofstraße in Bad Köstritz wird momentan entkernt. Einzug ist für Ende 2020 anvisiert. Foto: Christine Schimmel Mehr als 1,7 Millionen Euro sollen verbaut werden. „Leider mit viel zu wenig Förderung“, bemängelt Heiland und spricht von gerade einmal 300.000 Euro für die Feuerwehrgaragen. Die beachtlichen Investitionen für den Brand- und Katastrophenschutz, unter anderem auch für Fahrzeuge, Schulungen und Ausrüstung der Einsatzkräfte bewertet er zwar als hohe finanzielle Zumutung für die Kommune. In Anbetracht des enorm gestiegenen Aufgabenspektrums der Einsatzkräfte hält er sie jedoch für absolut gerechtfertigt. Für eine neue Drehleiter und einen neuen Gefahrengutzug müsse man trotzdem noch nach finanzierbaren Lösungen suchen. Lösungen für mehr Wohn- und Gewerbebau finden Eine Lösung muss auch in einer anderen Frage gefunden werden: In der Stadtverwaltung Bad Köstritz gehen ständig Anfragen von Unternehmen ein, die sich hier ansiedeln oder von Menschen, die hier Einfamilienhäuser bauen wollen. „Wir brauchen in unserem Flächennutzungsplan zusätzliche Grundstücke für Wohn- und Gewerbebebauung“, drängt das Stadtoberhaupt. Die wenigen Flächen, die es gebe, machen nur Lückenbebauung möglich. Ein für Eigenheime geeignetes Areal südlich der Pappelallee gehöre einer Erbengemeinschaft, mit der die Verwaltung jetzt aber ins Gespräch kommen möchte.