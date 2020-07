Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Köstritz: Kleines Instrument, großer Gewinn

Sie ist musikalische Quereinsteigerin, räumt Katrin Mehlhorn ein. Deshalb brauche die Lehrerin für Deutsch, Englisch und Russisch auch immer etwas Vorlauf, wenn neue Lieder einstudiert werden sollen. Seit vier Jahren gibt sie auch Musikunterricht an der Regelschule „Hans Settegast“ in Bad Köstritz. Und seit zwei Jahren begeistert sie in einer AG interessierte Schüler von der 5. bis zur 7. Klasse für die Ukulele.

Das an eine winzige Gitarre erinnernde Zupfinstrument mit vier Saiten und unverwechselbarem Klang wird in der AG derzeit von zehn Kindern erlernt. „Wir haben in der Regel auch mehrere Auftritte, in Seniorenheimen oder auf Weihnachtsmärkten“, sagt Katrin Mehlhorn. Um dort so unverwechselbar in Erscheinung treten zu können, wie es die knallgelben Instrumente bereits tun, sollen demnächst einheitliche T-Shirts für die Bad Köstritzer „Ukulele-Kids“ angeschafft werden.

Das war ein Grund für die Lehrerin, sich bei der gemeinsamen Aktion „Klasse macht Kasse“ von der Sparkasse Gera-Greiz und unserer Zeitung zu bewerben. Und tatsächlich überzeugte das klangvolle Projekt die Jury und so konnte Tina Trinks, Leiterin des Sparkassen-Beratungscenters Bad Köstritz, das 500-Euro-Preisgeld für Mai an die Ukulele-AG überreichen. Da das Geld für mehr als die T-Shirts reichen dürfte, könnten auch Mikrofon, Ersatz-Saiten und anderes bezahlt werden.