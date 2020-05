Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Köstritz: Noch drei von sechs Bewohnern positiv

Von den am ersten Maiwochenende sechs positiv getesteten Bewohnern des Pflegeheimes „Lebensabend im Schlosshotel“ in Bad Köstritz waren beim Wiederholungstest nur noch drei positiv. Über diesen Befund informierte Annette Walter, Geschäftsführerin des Betreibers Pflege mit Herz, am Montag auf Nachfrage. „Einer der betroffenen Bewohner ist symptomlos, die beiden anderen zeigen Merkmale einer Erkältung“. Nach dem Test vom Mittwoch voriger Woche soll am Dienstag, 19. Mai, erneut getestet werden. „Die Durchtestung bringt wirklich Erleichterung. Die Zahlen zeigen, dass wir die Lage mit unseren aufwendigen Bemühungen im Griff haben“, so Walter. Am Freitag war sie informiert worden, dass die symptomlose Mitarbeiterin mit zunächst positivem Befund negativ getestet worden war. Sie sei weiter in Quarantäne.

Am Mittwoch soll der zweite Wiederholungstest auch in der Seniorenresidenz Am Markt in Weida erfolgen. Zu den Ergebnissen vom vergangenen Donnerstag konnte am Montag im Haus niemand eine Aussage treffen.

Am Montag meldete der Landkreis Greiz erstmals seit dem 16. März keinen neuen positiven Befund. Damit blieb die Zahl der insgesamt bekannten Infizierten bei 582 stehen. Davon seien 267 Personen genesen, so das Landratsamt. Das hätten Anrufe bei 353 vormals positiv getesteten Landkreisbewohnern ergeben.