Bad Köstritz: Philex Protein hat neue Mitarbeiter

Bad Köstritz. Thüringer Staatssekretärin besucht Köstritzer Start-up Unternehmen Philex Protein und bespricht Förderprogramme.

Das in Bad Köstritz ansässige Start-Up Unternehmen Philex Protein wurde von der Staatssekretärin im Thüringer Wirtschaftsministerium, Valentina Kerst, besucht. Sie konnte sich vor Ort bei einer Betriebsbesichtigung von der Innovationskraft der beiden 21-jährigen Gründer Philipp Weiler und Alexander Seliger überzeugen.

Die Protein-Kreationen werden in Handarbeit gefertigt und verpackt. Die Nachfrage nach veganen Backmischungen und Powerballs ist hoch. Die Herstellung ist umweltbewusst und nachhaltig, selbst die Farbe auf den Verpackungen ist klimaneutral.

Das Unternehmen wächst. Mittlerweile wurde eine zweite Mitarbeiterin eingestellt, um die steigende Nachfrage abzudecken. Die Umwandlung des Unternehmens in eine GmbH Co. KG wird in Kürze der nächste Schritt sein. Dazu sind weitere finanzielle Mittel nötig.

Staatssekretärin Kerst besprach mit den Jungunternehmern die zahlreichen Förderprogramme. „Ich empfehle Ihnen vor allem die Nutzung eines Mikrokredits, der von der ThEx Thüringen ausgereicht wird, sagt die Staatssekretärin. Im Gespräch wurde deutlich, dass Weiler und Seliger noch mehr in Bad Köstritz tun möchten. Ideen haben sie viele, auch den Verkauf ihrer Produkte wollen sie an ihrer Produktionsstätte und an anderen geeigneten Standorten weiter forcieren. Darüber hinaus wollen sie beispielsweise einen Gründerstammtisch initiieren.