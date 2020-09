Bad Köstritz: Sonderführung zum Dahlienfest

Bad Köstritz. In das Heinrich-Schütz-Haus in Bad Köstritz wird am Wochenende eingeladen.

Zum Dahlienfest hat das Heinrich-Schütz-Haus in Bad Köstritz am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Auch wenn gleichzeitig nur zwanzig Personen das Haus besichtigen können, so wird zu vier Terminen (13.30, 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr) eine zehnminütige Einführung in die Sonderausstellung angeboten, heißt es in einer Mitteilung.

„Vom Meister Petz zum Teddy-Bär – Von der Verbärung der Welt“ ist die Sonderausstellung überschrieben und hat schon viele kleine und große Besucher angelockt.

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie man von Heinrich Schütz zum Bären und zum Teddy-Bären kommt, der sollte sich die Einführung nicht entgehen lassen, empfiehlt Museumsdirektorin Friederike Böcher.