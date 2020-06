Das Rathaus von Bad Köstritz. In dem sanierten Palais sitzen Bürgermeister und Verwaltung.

Bad Köstritz. Der Stadtrat von Bad Köstritz tagt am Donnerstag. Unter anderem soll es um die Zukunft der Türmchenvilla gehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Köstritz: Türmchenvilla auf der Tagesordnung

Zur 7. Sitzung des Stadtrates Bad Köstritz lädt Bürgermeister Dietrich Heiland (CDU) am Donnerstag, 11. Juni, in die Heinrich-Schütz-Straße 4 in den Festsaal des Palais der Stadtverwaltung ein. Der öffentliche Teil startet um 19 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen neben Informationen des Bürgermeisters Beschlüsse zur Vergabe von Bauleistungen im 2. Bauabschnitt für den Um- und Ausbau der Werner-Sylten-Straße sowie für die Vergabe von Bauleistungen für das in der Bahnhofstraße entstehende Kombi-Gebäude für Feuerwehr und Bauhof, insbesondere für neue Tore und in den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär.

Satzung zu Straßenausbaubeiträgen soll geändert werden

Das Gremium will auch zum Beitritt kommunaler IT-Dienstleister und über den Grundstückskauf der maroden, aber die das Stadtbild prägende Türmchenvilla beschließen.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist die 3. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung eines einmaligen Straßenausbaubeitrages. Weitere Beschlüsse werden zudem zur Entlastung des Haushaltsjahres 2018, zur Feststellung der Jahresrechnung für 2018 und zur Jahresrechnung des vergangenen Jahres erwartet.

Interessierte Bürger sind zum öffentlichen Sitzungsteil willkommen und können dort Fragen zur Situation in der Stadt stellen. Es gelten für die Sitzung die bekannten Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie.