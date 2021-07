Bad Köstritzer „Erlebnispfad 2030“ nimmt Gestalt an

Bad Köstritz. Die Fördermittel für das Projekt sind genehmigt. Einzelne Stationen sollen im August festgelegt werden.

An diesem Donnerstag hat im Bad Köstritzer Palaissaal die erste Beratung zur Ausgestaltung des Förderprojekts „Erlebnispfad 2030“ stattgefunden.

Grundidee des Projektes sei es, die Besonderheiten des Bad Köstritzer Landschaftsparks in seiner Gänze, einschließlich des oberen Bereichs, darzustellen und die Besucher anhand eines Leitsystems an die wichtigsten Stationen zu führen. So bestehe die Einzigartigkeit in der Verbindung von Geschichte, Dendrologie und Nachhaltigkeitsstrategie der Agenda 2030.

Bei der Umsetzung des Projektes werde besonders Wert auf die Mitarbeit von Schulen, Vereinen, Landschaftsarchitekten sowie Umwelt-, Natur- und Denkmalschutz gelegt, heißt es in der Mitteilung der Stadt Bad Köstritz.

Nachhaltiger Tourismus soll gestärkt werden

Der etwa vier Kilometer lange Rundweg soll am Dahlienbogen beginnen, führe vorbei an der „Weißen Frau“ und dem Tiergehege zunächst bis zu den Eisteichen. Nach Querung der Landstraße kämen Besucher in den oberen Park zur Teufelsbrücke und weiter bis zu den im Jahr 2016 sanierten Objekten, der Burgbrücke und der historischen Stadtmauer.

Mit dem „Erlebnispfad 2030“ werde das Ziel des weiteren Ausbaus des nachhaltigen Tourismus in der Stadt Bad Köstritz verfolgt. Nach Umsetzung des Projektes sollen mehr Gäste die Stadt besuchen und die Köstritzer ihren Park besser kennenlernen können. Ziel sei es auch, besonders junge Besucher für den Park zu begeistern.

Für den Lehrpfad wurden beim Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum im Rahmen der Förderinitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen Fördermittel beantragt, die für die Jahre 2021 und 2022 genehmigt wurden. Bei einer Ortsbegehung werden von den Akteuren im August die einzelnen Stationen des „Erlebnispfades 2030“ festgelegt, heißt es abschließend zu den weiteren Planungen.