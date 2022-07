Bad Köstritzer Kinder bekommen Möhrchenhefte

Bad Köstritz. Stadt Bad Köstritz übergibt nachhaltige Ausgabe an Grundschüler und künftige Erstklässler – Hausaufgabenheft begeistert

Die Kinder und Lehrerinnen der Grundschule Bad Köstritz waren Ende vergangener Woche – der letzten Schulwoche vor den ersehnten Sommerferien – auf dem Schulhof versammelt, um die Möhrchenhefte für das kommende Schuljahr in Empfang zu nehmen.

„Es ist mir eine große Freude, heute 160 dieser nachhaltigen Hefte an alle Schülerinnen und Schüler übergeben zu dürfen“, sagt Bürgermeister Oliver Voigt (FWG). „Hier lernt ihr spielerisch etwas über die Umwelt und Natur“. Der Koordinator für Kommunale Entwicklungspolitik Andreas Hartmann erklärte den Kindern, dass das Maskottchen „Kiki Karotte“ durch das Hausaufgabenheft mit vielen Themen, wie artgerechte Tierhaltung, biologischer Anbau oder Recycling führt. „Im Heft findet ihr auch Interessantes wie den Erntekalender und Bastelanleitungen“, ergänzt Hartmann. Für Schulleiterin Annett Schönburg ist es besonders wichtig, dass in diesem Jahr die Hefte ohne Kalendarium gedruckt wurden. „Wir können somit nicht genutzte Möhrchenhefte auch im Folgejahr verwenden“, so Schönburg.

Gestern bekamen dann einige der künftigen Erstklässler der Kindertagesstätte „Bummi“ in Bad Köstritz die nachhaltigen Möhrchenhefte überreicht. Die Stadt Bad Köstritz hat für die beiden Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt in Bad Köstritz und Caaschwitz 45 dieser Hausaufgabenhefte bereitgestellt. „Es ist eine schöne Aufgabe, den künftigen Abc-Schützen diese nachhaltigen Hefte übergeben zu dürfen“, sagt Voigt. „Uns ist es wichtig, dass die Kleinen frühzeitig an Umwelt- und Naturschutzthemen herangeführt werden“, sagt die stellvertretende Leiterin der Einrichtung, Sylke Kastner. „So haben wir den Kindern bereits das in den Möhrchenheften aufgeführte Thema „FairTrade“ vermittelt und erklärt, dass beispielsweise mit fair produzierten Bananen die Armut in den Herkunftsländern verringert werden kann“, erzählt Kastner weiter.

Die Kindertagesstätte ist auf dem Weg zur „Fairen Kita“. Koordinator Andreas Hartmann wird nach der Sommerpause in der Einrichtung für die Kinder ein faires Frühstück mit Bananen, Kakao und Schokolade organisieren.

Die Global Nachhaltige Kommune Bad Köstritz und weitere 13 Städte und Landkreise in Thüringen haben gemeinsam mit dem Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz sowie der Stiftung Naturschutz Thüringen das Projekt unterstützt. So können den Schulkindern die Hausaufgabenhefte kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Zum Schuljahresbeginn 2022/2023 wird es noch zahlreiche Materialien als Download für interessierte Lehrer, Eltern und Kinder geben – zu erreichen über einen Link, der unter anderem im Möhrchenheft ganz hinten abgedruckt ist.