Baden im Strandbad Gera-Aga wieder möglich

Gera-Aga. Nach dem Badeverbot wegen Blaualgen gibt die Stadt nun Grünes Licht, will aber weiter in kurzen Intervallen kontrollieren.

Das Badeverbot im Strandbad Aga ist durch das Gesundheitsamt am 6. August wieder aufgehoben worden. Wie die Stadt mitteilte, habe ein Analysebefund ergeben, dass keine Gefahr mehr für das Baden im See besteht. Die zuständigen Hygienefachkräfte des Gesundheitsamts Gera werden weiterhin zusätzliche Sichtkontrollen in kurzen Intervallen durchführen und wenn notwendig, erneut Wasserproben des Badesees veranlassen, heißt es weiter.

Das Badeverbot musste am 29. Juli wegen vermehrter Blaualgenbildung verhängt werden, da eine gesundheitliche Gefährdung der Badegäste nicht ausgeschlossen werden konnte.