Bäckermeister aus Wünschendorf zum Gewerberat ernannt

Bäckermeister Gerhard Junghans aus Wünschendorf wurde in Anerkennung seiner Verdienste um das Handwerk zum Gewerberat des Ostthüringer Handwerks ernannt. Darüber informiert die Handwerkskammer. Die entsprechende Urkunde überreichte ihm der Vorsitzende der Gewerberäte, Dachdeckermeister Rolf Heckert, sowie sein Stellvertreter, Bäckermeister Wolfgang Laudenbach, bei einer Veranstaltung des Vereins „Ostthüringer Gewerberäte“ in Posterstein. Glückwünsche gab es von Klaus Nützel, Präsident der Handwerkskammer, und Handwerkskammer-Hauptgeschäftsführer Hans Joachim Reiml. Damit gibt es in Ostthüringen jetzt 13 Gewerberäte.

Zum Gewerberat werden verdienstvolle Handwerker ernannt, die ihre Erfahrungen an andere Handwerker weitergeben und die Arbeit im Handwerk auf ehrenamtlichem Gebiet unterstützen. Gerhard Junghans erlernte das Bäckerhandwerk bei seinem Vater und legte am 22. Juni 1981 erfolgreich seine Meisterprüfung ab. Schließlich übernahm er am 1. Januar 1992 den elterlichen Betrieb. Seinem fachlichen Können und unternehmerischen Geschick ist es zu verdanken, dass die Bäckerei Junghans auch weit über Wünschendorf hinaus einen guten Ruf besitzt und in diesem Jahr das 100-jährige Betriebsjubiläum gefeiert werden konnte.

Mit der Berufung zum Gewerberat wird aber vor allem sein ehrenamtliches Engagement über viele Jahrzehnte gewürdigt. Seit 1981 war Gerhard Junghans Mitglied der Facharbeiterprüfungskommission der Handwerkskammer und des Gesellenprüfungsausschusses der Bäckerinnung Gera. Im Jahr 1994 wurde er aufgrund seiner Verdienste zum Vorsitzenden des Gesellenprüfungsausschusses berufen. In dieser Funktion, die er bis heute wahrnimmt, trägt er dafür Sorge, dass der Berufsnachwuchs eine fundierte und qualitativ hochwertige Ausbildung genießt. Darüber hinaus engagiert sich der Wünschendorfer Bäckermeister als Vorstandsmitglied der Bäckerinnung Gera ebenfalls seit vielen Jahren. Nicht zuletzt haben seit 1992 bei ihm 13 Lehrlinge eine Ausbildung durchlaufen.