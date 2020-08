Bärenstarke Musik trotz Corona

Im Heinrich-Schütz-Haus findet auch in diesem Jahr eine Museumsnacht statt.

Bad Köstritz. 17. Köstritzer Museumsnacht am 28. August.

Passend zum Thema der aktuellen Sonderausstellung „Von der Verbärung der Welt“ im Heinrich-Schütz-Haus steht auch die diesjährige Museumsnacht Bad Köstritz ganz im Zeichen des Bären. Ab 19.30 Uhr gibt es am Freitag, 28. August, Musik unter freiem Himmel im Innenhof des Palais, eine Führung mit dem Nachtwächter sowie ein Konzert in der Kirche St. Leonhard. Das preisgekrönte Bläserensemble Capella de la Torre reist dafür aus Berlin an.