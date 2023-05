Planer Frank Schirmer von der Thüringer Landgesellschaft an der Weißen Elster in Gera-Milbitz. Im Hintergrund eine Eisenbahnbrücke auf der Trasse der Mitte-Deutschland-Verbindung, die ausgebaut werden soll, was wiederum ein Umplanen des Hochwasserschutzes an der Weißen Elster erfordert.