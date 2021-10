Bahnen der Linie 3 in Gera ab Donnerstagfrüh wieder planmäßig

Gleisumbau an der Heinrichsbrücke und an der Haltestelle "An der Spielwiese" Richtung Stadtzentrum unter Vollsperrung des Straßenbahnverkehrs in Gera. Die Bauarbeiten werden durch die Firma Strabag AG, Gruppe Gera, ausgeführt. Die GVB fährt Schienenersatzverkehr.