Am Bahnübergang in Raitzhain wird gebaut.

Bahnübergang in Raitzhain drei Tage gesperrt

Raitzhain. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Zur Beseitigung von Straßenschäden am Bahnübergang Raitzhain auf der L 1081 (frühere B7) in Richtung Schmölln muss dieser für voraussichtlich drei Tage vom 23. bis 25. August gesperrt werden. Darüber informiert das Landratsamt in Greiz.

Die Arbeiten könnten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Die Umleitungen würden ausgeschildert. Alle betroffenen Anlieger und Gewerbetreibenden werden um Verständnis gebeten.