Balkon und Dach brennen - Mann niedergeschlagen und beraubt

Balkon brennt in Gera-Debschwitz

Am Neujahrstag wurde der Polizei um 0:40 Uhr ein Brand in der Südstraße 35 in Gera gemeldet. Dort hatten Unbekannte fahrlässig mit Silvesterraketen hantiert und den mehrgeschossigen Wohnblock getroffen. Dadurch gerieten die Gartenmöbel eines Balkons in Brand, wodurch das Wohngebäude auch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Wohnung kann unbeschadet weitergenutzt werden.

Während des Brandes kontrollierte die Polizei eine Personengruppe vor dem Block. Ob diese mit dem Brand im Zusammenhang steht, ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise werden über die Telefonnummer 0365-8291125 entgegen genommen.

Mann geschlagen und beraubt

Um 2:56 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass in Gera an der Straßenbahnhaltestelle „Lusan/Laune“ (Nürnberger Straße / Rudolstädter Straße) mehreren Personen einen Mann schlagen und nun sein Handy fehlt. Bei dem Polizeieinsatz konnte der leicht verletzte 25-Jährige angetroffen werden, ebenso drei weitere Personen.

Davon erkannte der Verletzte zwei als Tatverdächtige wieder, die ihn niedergeschlagen und am Boden auf ihn eingetreten haben sollen. Die beiden Heranwachsenden im Alter von 20 Jahren wurden vorläufig festgenommen und gegen sie ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Sie werden am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

Weiter fanden die Beamten in der Nähe der Personen das Handy des 25-Jährigen. Da sich zur Tatzeit ca. 30 Jugendliche an der Haltestelle aufgehalten haben sollen, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Relevant ist insbesondere, ob es einen dritten Täter gibt und wie das Handy den Besitzer wechselte. Hinweise werden über die Rufnummer 0365-8291125 erbeten.

Dach brennt in Großsaara

Am Silvesterabend kam es um 22.10 Uhr zu einem Brand an einem Einfamilienhaus in Großsaara. Das Feuer konnte schnell durch den 77-jährigen Eigentümer gelöscht werden. Dennoch entstanden Schäden an seinem 24 m²-großen Vordach und am angrenzenden Wohnhaus, welches bewohnbar blieb.

Ursache für den Brand war laut Polizei augenscheinlich eine fehlgeleitete Silvesterrakete, die auf das Dach niederging. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

