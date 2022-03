Ballett, Drama und Kabarett in Gera zu erleben

Gera. Das halten die Theaterbühnen in Gera und Altenburg in den nächsten Tagen bereit.

Das Theater Altenburg Gera wartet am Wochenende mit einem abwechslungsreichen Programm auf.

Gera

In der Bühne am Park Gera präsentieren sich erstmals am Freitag, 4. März, um 19.30 Uhr neun Mitglieder der Compagnie des Thüringer Staatsballetts und des Elevenprogramms aus Brasilien, Italien, Litauen und Japan in dem neuen Studioformat „Synergien – Neun tänzerische Reflexionen“ nicht nur als Bühnenakteure, sondern auch als Nachwuchs-Choreographen.

Verbunden mit einem Querschnitt durch ihre individuellen Kulturkreise, widmen sie sich dem Zeitgeist unserer Gesellschaft, indem sie in Zeiten der Pandemie Themen wie Nähe, Berührung, Intimität und Gemeinschaft in zeitgenössischen Tanz übersetzen.

Die ursprünglich geplanten Veranstaltung „Der Vetter aus Dingsda“ am Samstag am Sonntag im großen Haus Gera können aufgrund von Erkrankungen im Ensemble nicht stattfinden.

Stattdessen präsentiert das Theater in der gleichen Spielstätte am Samstag, 5. März, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 6. März, um 14.30 Uhr im großen Haus Gera eine Oper- und Operettengala mit dem Titel „In Vielfalt geeint“.

1921 uraufgeführt, gilt es seitdem als Eduard Künnekes (1885-1953) erfolgreichster musikalischer Schwank. Dies verdankt er seiner mit Situationskomik aufwartenden, frivolen Handlung, den flotten, lateinamerikanischen Tänzen sowie Musiknummern wie „Ich bin nur ein armer Wandergesell“ “ oder „Sieben Jahre lebt ich in Batavia“.

Wer wünscht sich das nicht? Einmal das Leben anhalten, von vorne beginnen. Der Hauptfigur Hannes Kürmann in Max Frischs Drama „Biografie: Ein Spiel“ wird diese Möglichkeit geboten: Vor allem die erste Begegnung mit seiner Ehefrau Antoinette scheint für Kürmann ein zentraler Moment seiner Biografie zu sein, den er im Nachhinein gerne vermieden hätte. In mehreren Anläufen versucht er zu verhindern, die Frau zu treffen, mit der er die letzten sieben Jahre verbracht hat.

Die Neufassung des Figurentheaters ist am Samstag, 5. März, um 19.30 Uhr, erstmals im Puppentheater zu erleben.

Stellen Sie sich vor, die Zivilisation sei ein hübsch eingerichtetes Zimmer: Die Möbel sind geschmackvoll und durchdacht arrangiert, der Teppich passt farblich perfekt, die Tapete ist ein Traum und die dekorativen Blumensträuße verleihen dem Ganzen eine frische Note. Steht Ihnen das Bild vor Augen? Ja? Dann wird sofort klar: Der Mann passt nicht in die Zivilisation, denn die wurde von den Frauen erfunden. Ihr Ziel war und ist die Zähmung der Männer.

Mit dem Programm „Zwei wie Pech und Schwefel“ gastieren die Leipziger Vollblutkabarettisten Jens Eulenberger und Peter Treuner vom Kabarett „Academixer“ am Sonntag, 6. März, um 18 Uhr, in der Bühne am Park. Begleitet werden sie von Ekky Meister am Klavier.

Altenburg

Das Musical ist am Freitag, 4. März, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg zu erleben.

Im vierten Kammerkonzert widmet sich Schauspielkapellmeister Olav Kröger unter dem Titel „Kleine Zungen – ganz groß“ am Sonntag, 6. März, um 11 Uhr im Logenhaus Altenburg den Komponisten Joseph Sulzer, Georges Bizet, César Franck, Camillo Schumann, Sigfrid Karg-Elert und einigen anderen. red

Karten gibt es an der Theaterkasse Gera (Bühne am Park, Theaterplatz 1) oder online, www.theater-altenburg-gera.de.